Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 21 giugno 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 21 giugno 2024

Carolin chiede a Vanessa di trasferirsi con lei a Copenaghen, in modo da essere più libere di vivere la loro storia alla luce del sole. Max, più tormentato che mai, dice a Michael che Carolin sembra aver stregato Vanessa e spera che, superato questo momento di confusione, torni da lui. Max conosce Noah e, una volta appreso che cerca una sistemazione, lo invita a dividere l’appartamento con lui e Leander (cosa possibilissima visto che Eleni si è da poco trasferita al piano inferiore). Valentina ha finto di accusare un malore per stare un po’ lontana da Michael. Dopo una vivace discussione con Max, Vanessa sviene; subito Michael ha il dubbio che la ragazza sia incinta e in effetti il test di gravidanza risulta positivo… Seguici su Instagram.