Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 11 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 11 giugno 2024

Eleni è estremamente imbarazzata per aver scambiato Leander per il suo ex e per averlo baciato. La ragazza chiede a Leander il perché non le abbia detto niente e lui risponde che non voleva turbarla ancora di più, visto che necessita di tranquillità e deve evitare le emozioni eccessive. Christoph e Alexandra fanno l’amore in una stanza dell’appartamento Saalfeld, dopodiché Christoph insiste per sapere quale sia l’arma del ricatto di Markus, ma Alexandra gli fa capire che preferisce occuparsene da sola. Arriva al Fürstenhof Liesl Baldinger, nipote di Anton, un vecchio amico di Alfons. La ragazza incontra i Sonnbichler e spiega loro che sta facendo un giro del mondo con la bici. Erik si lamenta del disordine che c’è in casa e pensa sia colpa di Shirin.. Seguici su Instagram.