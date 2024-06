Tempesta d’amore: Erik perde tutto… inclusa Yvonne? | Anticipazioni italiane

Non sembra esserci fine all’incubo in cui sta per sprofondare Erik Vogt (Sven Waasner). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo pagherà infatti un altissimo prezzo per i propri errori, arrivando a rischiare di perdere tutto ciò a cui tiene… a partire dalla donna che ama! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik gioca d’azzardo

Quando si tratta di affrontare i problemi, Erik ha sempre cercato la via più semplice… specialmente quando si tratta di soldi! Da sempre affetto dal vizio del gioco d’azzardo, l’uomo sembrava esserne uscito grazie all’amore della sua famiglia. È bastata però qualche fattura in più da pagare per farlo ricadere in tentazione…

Terrorizzato all’idea di non poter coprire le spese per il matrimonio di Josie (Lena Conzendorf) e di non poter garantire ad Yvonne (Tanja Lanäus) la vita lussuosa che quest’ultima sogna, di nascosto da tutti Erik deciderà di giocarsi tutto ad una corsa di cavalli. E con “tutto” intendiamo anche ciò che non è suo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik perde tutto

Pur di ottenere maggiore denaro per la sua puntata, Vogt arriverà infatti a impegnare al banco dei pegni una preziosissima collana appartenuta alla nonna di Yvonne, senza che la fidanzata ne sappia nulla. Un azzardo che pagherà a caro prezzo…

Eh sì perché la corsa di cavalli non andrà come sperato da Erik, che si ritroverà a vivere un vero e proprio incubo: non solo è sul lastrico, ma deve confessare alla sua amata di averle sottratto un cimelio di famiglia che non può più riscattare. E a quel punto Vogt rischierà di perdere davvero tutto… Seguici su Instagram.