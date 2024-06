Tempesta d’amore: Valentina si innamora di Michael! | Anticipazioni italiane

Una delle storie d’amore più sconvolgenti degli ultimi anni sta per prendere il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. E la protagonista assoluta sarà Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané)! Reduce dal fallimento della sua prima storia d’amore, la ragazza perderà infatti la testa per un uomo che per lei dovrebbe essere “tabù”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina e Michael si avvicinano

Arrivata al Fürstenhof in seguito alla dolorosa fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schimdt) – il suo primo amore – nonché l’interruzione degli studi, Valentina sperava di trovare nell’albergo di famiglia la possibilità di ricostruirsi una vita. E così è stato…

Superate le iniziali tensioni col padre (che non ha apprezzato la decisione della figlia di abbandonare l’università), la giovane Saalfeld ha pian piano ritrovato se stessa e la propria strada anche grazie al supporto delle persone a lei care… ed una in particolare!

Stiamo parlando di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), stimato medico nonché padre dell’ex fidanzato di Valentina. Già molto legato alla ragazza all’epoca della sua relazione con Fabien, l’uomo ha sviluppato nei confronti della giovane Saalfeld un forte istinto protettivo, finendo per avere una grande influenza sulla sua vita.

Non è infatti un caso se Valentina ha deciso di iniziare un tirocinio nell’ospedale del medico! L’influenza di quest’ultimo non si limiterà però alla sfera professionale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina si innamora di Michael

Come sappiamo, da qualche giorno la giovane Saalfeld si è lanciata in un progetto che la sta appassionando oltre ogni aspettativa: la ristrutturazione di una vecchia casa in riva al lago. Progetto in cui la sta aiutando proprio Michael!

Contagiato dall’entusiasmo della ragazza, il medico dedicherà ogni minuto del suo tempo libero all’ambizioso progetto, finendo così per trascorrere interi pomeriggi in compagnia di Valentina e cementando ulteriormente la loro amicizia.

Ebbene, sarà poi proprio durante uno di questi momenti che Michael riceverà una telefonata dal figlio Fabien: un evento che riaprirà inevitabilmente in Valentina una ferita mai del tutto guarita. Mortificato, il medico proverà così a consolare la ragazza e a rinforzare la sua sicurezza riempiendola di complimenti. Le sue parole, però, avranno degli effetti davvero inaspettati…

Quella notte, infatti, Valentina farà dei sogni romantici con protagonista proprio Michael e capirà di essersi innamorata del padre del suo ex! Questo amore proibito potrà davvero sbocciare? Per ora vi anticipiamo che le prossime settimane saranno assolutamente imperdibili… Seguici su Instagram.