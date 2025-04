Tradimento: Tarik cerca di strangolare Yeşim | Anticipazioni

Chi la fa l’aspetti. Un brutto ricatto è in arrivo per Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) nel corso delle prossime puntate di Tradimento e tutto partirà quando l’uomo chiederà a Yeşim Denizeren (Asena Girişken) di tornare a vivere con lui…

Tradimento, news: Yeşim accetta di tornare a vivere con Tarik

La storyline partirà quando Güzide Özgüder (Vahide Perçin) diventerà l’avvocato di Yeşim e le prometterà che farà il possibile per farle riottenere la custodia della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), che lo stesso Tarik le impedisce di vedere ormai da tanto tempo.

Dato che non vorrà essere coinvolto in una nuova battaglia legale, al fine di evitare che vengano fuori alcuni dei suoi brutti giri, Tarik giocherà d’astuzia e inviterà a pranzo Yeşim, permettendole di rivedere Öykü dopo tanto tempo. Come se non bastasse, alla fine pranzo, Yenersoy proporrà alla Denizeren di tornare a vivere con lui e la figlia, non permettendole nemmeno di avvisare Güzide. Pur di stare accanto alla figlioletta, Yeşim accetterà la strana condizione di Tarik, ma si pentirà presto della sua scelta…

Tradimento, trame: Tarik tratta Yeşim come una serva

Possiamo infatti anticiparvi che, nel giro di poco tempo, Tarik comincerà a trattare Yeşim come una vera e propria schiava, pretendendo sia che cucini da mangiare e sia che lavi i suoi indumenti nel più breve tempo possibile. Come se non bastasse, a dare ordini alla Denizeren ci penseranno anche Ozan (Yusuf Çim) e Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman), trasferitisi da Tarik dopo un brutto litigio con Güzide.

Da un lato Yeşim potrà dunque stare accanto a Öykü, ma dall’altro la Denizeren verrà trattata come una vera e propria serva da Tarik, che a volte pretenderà in malo modo di andare a letto con lei. E la situazione peggiorerà quando Tarik escluderà Yeşim da una cena familiare in un prestigioso ristorante: a quel punto, la donna deciderà di attuare la sua vendetta…

Tradimento, spoiler: Tarik cerca di strangolare Yeşim

Dato che sarà ancora in possesso del video nel quale si vede Tarik uccidere a sangue freddo un uomo, Yeşim farà una coppia del filmato e lo chiuderà in una cassetta di sicurezza. Dopo ciò, si presenterà da Güzide con le chiavi della stessa e le chiederà di aprirla qualora dovesse succederle qualcosa.

In seguito a tutti questi fatti, Yeşim mostrerà quindi il video a Tarik, che inizialmente cercherà di strangolarla. Alla fine però, appena capirà della chiave della cassetta data a Güzide, a Tarik non resterà altra scelta se non quella di assecondare il ricatto di Yeşim, alla quale darà una carta di credito (esattamente come a Ozan e Zeliş).

Tenendo in pugno Tarik con un' eventuale denuncia per omicidio a suo carico, Yeşim si garantirà quindi un certo benessere economico, ma fino a quanto potrà durare tale situazione? Di certo, Yenersoy non se ne starà a guardare con le mani in mano, soprattutto quando Yeşim pretenderà che la sposi il prima possibile…