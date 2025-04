Tempesta d’amore: Vincent si dichiara ad Ana! E lei… | Anticipazioni italiane

Una dichiarazione d’amore inaspettata sta per sconvolgere gli equilibri nella storyline portante della ventesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) aprirà infatti gli occhi sulla vera natura del suo legame con Vincent Ritter (Martin Walde). E da quel momento tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Ana, Vincent e Philipp

Innamorata di Philipp Brandes (Robin Schick) fin da ragazzina, Ana Alves non ha creduto ai propri occhi quando il giovanotto le è comparso magicamente davanti al Fürstenhof. Un segno del destino che ha convinto ulteriormente la ragazza del fatto che Philipp è l’uomo della sua vita. Peccato solo che Brandes non sia l’eroe romantico che Ana crede…

Mentre la giovane Alves continuerà a sognare in un futuro col suo amato, nella sua vita entrerà però sempre più prepotentemente un altro uomo: Vincent Ritter, il nuovo veterinario del Fürstenhof. Avvicinatosi ad Ana grazie all’amatissimo cavallo di quest’ultima – Apollo – Vincent si è perdutamente innamorato della bella ragazza. Peccato solo che lei continui ad avere occhi unicamente per Philipp…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Wilma accusa Philipp davanti ad Ana

Inutile dire che la situazione non sarà certo facile per il povero Vincent, che sarà costretto a soffrire in silenzio mentre la “sua” Ana continuerà a fantasticare su Philipp. Ciononostante, invece che provare a prendere le distanze dalla donna che gli sta spezzando il cuore, il veterinario non potrà fare a meno di sfruttare ogni occasione per avvicinarsi a lei.

Complice la comune preoccupazione per Apollo, i due ragazzi trascorreranno così sempre più tempo insieme, avvicinandosi ogni giorno di più. E sarà proprio in una di queste occasioni che Ritter e la Alves trascorreranno una notte nel maneggio insieme al loro amato cavallo…

Ebbene, complice un sogno romantico su Philipp, Ana pronuncerà nel sonno una dichiarazione d'amore, che verrà però fraintesa dal veterinario. Convinto che le parole della Alves siano rivolte a lui, infatti, Vincent "risponderà" confessando i propri sentimenti per Ana… che si sveglierà proprio in quell'istante! E a quel punto tutto cambierà…