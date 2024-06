Sabato prossimo, i telespettatori di Canale 5 assisteranno all’epilogo di Terra Amara, la dizi turca che ha conquistato i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Tra i protagonisti assoluti della stessa, per diverse puntate, c’è stata anche l’attrice Selin Genç, chiamata a rivestire il ruolo della buona ed ingenua Gülten Taşkın. Un personaggio che è rimasto nel cuore di Selin, proprio come ci ha raccontato in questa intervista.

Terra Amara, intervista a Selin Genç (Gülten Taşkın)

Selin, benvenuta su Tv Soap. Cosa ti piace di Gülten, il personaggio che hai interpretato per tanto tempo a Terra Amara?

Credo che Gülten sia stata una donna sensibile, ma forte allo stesso tempo. Il suo buon cuore è sempre rimasto lo stesso, non si è fatto sporcare, motivo per il quale è piaciuta a me ed è stata amatissima dal pubblico. Tante persone sono entrate in empatia con lei a causa dei traumi che ha vissuto, dai quali si è riscattata.

Ha agito con calma in ogni circostanza facendo spesso perdere la pazienza al pubblico, che forse si aspettava un atteggiamento diverso da lei. Chissà.

A cosa si deve l’enorme successo di Terra Amara?

Tutto si deve sicuramente al grande lavoro di squadra, unita alla buona sceneggiatura e alla bravura dei registi e degli attori. Tutti davanti e dietro le quinte hanno fatto molto bene il loro lavoro.

Quando è nata la tua passione per la recitazione?

Terra Amara è stato il mio primo lavoro professionale. La passione per la recitazione è nata dopo l’inserimento nel mondo del lavoro con la moda. Volevo provarci e mi sono ritrovata a fare questa professione. Adesso sono però convinta del fatto che la recitazione sia la mia passione più grande e indispensabile. Per il futuro mi auguro tante belle cose: mi piacerebbe, ad esempio, lavorare con i registi Darren Aronofsky, Tim Burton e Christopher Nolan.

Il mio sogno più grande resta però uno: incontrare persone che impreziosiscono il mondo dove lavoro con storie incredibili che possono attrarre il pubblico.

Cosa fai nella vita di tutti i giorni?

Mi sento molto responsabile verso la mia famiglia e i miei amici, ma amo anche la libertà. Trovo sempre il tempo per rilassarmi e dedicarmi a me stessa: curo il mio corpo e la mia anima e cerco sempre di trovare equilibrio, cosa indispensabile per vivere bene. Inoltre amo suonare il piano, viaggiare, stare da sola e prendermi cura di me stessa. Mi dedico anche alla meditazione e mi piace stare aa contatto con la natura.

Ci sono dei progetti ai quali ti stai dedicando in questo ultimo periodo?

Ho iniziato a scrivere delle sceneggiature e sto lavorando ad un musical. Perché, te lo svelo, mi piace cantare.

Sei stata di recente in Italia. Ti è piaciuta?

Sì, ci sono venuta tante volte in Italia e mi è piaciuta molto. Spero di tornarci al più presto.

Hai anche un discreto seguito sui social. Ti piace stare a contatto con i tuoi fan?

Assolutamente sì. Sui social annuncio i miei impegni a coloro che mi amano. Inoltre immortalo anche dei piccoli momenti della mia vita quotidiana.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione