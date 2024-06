Un posto al sole, anticipazioni 18 giugno 2024: Alberto pensa a un gesto estremo?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 18 giugno 2024

Niko (Luca Turco) cerca di trovare un modo per convincere Alberto (Maurizio Aiello) a tornare e a riportare a casa Federico, ma l'uomo, sempre più fuori controllo, potrebbe compiere un gesto estremo pur di non separarsi dal bimbo. Dopo una nuova discussione con De Santis (Luigi Di Fiore), Ornella (Marina Giulia Cavalli) dovrà svelare a Rossella (Giorgia Gianetiempo) il segreto del primario. Manuela (Gina Amarante) è sempre più proiettata nell'impresa del parco archeologico, grazie anche a Costabile (Antonio Fiore) che la sostiene economicamente; la ragazza pensa che tutto ciò sia la soluzione ai suoi problemi, anche sentimentali, ma qualcosa potrebbe non andare come nelle previsioni…