Un posto al sole, anticipazioni 20 giugno 2024: Nunzio e Rossella, è troppo tardi?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 20 giugno 2024

Marina (Nina Soldano) sta male per via del comportamento ostile che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) manifesta ancora verso di lei. E intanto Ferri non sembra intenzionato a separarsi dal piccolo Tommaso (Luigi De Feo). Incitata da Silvia (Luisa Amatucci), stavolta Rossella (Giorgia Gianetiempo) potrebbe trovare il coraggio per parlare con Nunzio (Vladimir Randazzo), ma forse è troppo tardi. La povera Mariella (Antonella Prisco) è in procinto di ricevere una batosta da cui sarà difficile riprendersi…