Un posto al sole, anticipazioni 24 giugno 2024: Roberto Ferri coinvolge Filippo

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 24 giugno 2024

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) intende reagire alla giornalista “scomoda” e di conseguenza mette in campo tutte le sue armi: l’uomo coinvolge anche Filippo (Michelangelo Tommaso), al quale rivolge un’insolita e spiazzante richiesta. Lucia Cimmino (Francesca Colapietro) sta cercando di trovare il posto in cui si nasconde il boss Torrente (Loris De Luna) e così utilizza anche Damiano (Luigi Miele), che viene fatto entrare in una delicata operazione di polizia. Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) capiscono che è il momento di intervenire nell’amicizia tra Claudia (Giada Desideri) e Guido (Germano Bellavia), prima che sia troppo tardi e che Del Bue comprometta il suo matrimonio… Seguici su Instagram.