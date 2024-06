Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri si arrenderà?

A Un posto al sole, negli ultimi mesi abbiamo visto Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) entrare in una sorta di ossessione per Tommaso, il bambino che in realtà non è figlio suo e né di Lara Martinelli (Chiara Conti). Questa “fissazione”, peraltro, ora non trova più neanche il benestare di Marina Giordano (Nina Soldano), che inizialmente era anche lei molto presa dal fatto di poter crescere il bimbo.

La verità è che Marina ormai si è resa conto dell’assurdità della situazione in cui lei e il marito si sono fatti coinvolgere, al contrario di Ferri che – infatti – nelle attuali puntate è ai ferri corti con la consorte: l’uomo non vuole proprio saperne di rinunciare a Tommaso, vedendo evidentemente in lui una possibilità di rivalsa dopo aver trattato male gli altri suoi figli (in primis il defunto Tommaso Sartori-Ferri).

Le anticipazioni ci indicano che il rapporto tra Marina e Roberto piano piano inizierà ad andare meglio, ma ora il problema sarà un altro: far accettare a Ferri il pensiero che il piccolo potrebbe non far parte a lungo della sua vita!

Anche perché le cose, stando agli ultimi spoiler, sembrano andare proprio in tale direzione: Ida (Marta Anna Borucinska) e Diego (Francesco Vitiello) avranno sempre maggiori occasioni di vicinanza con Joseph (vero nome di Tommaso), mentre la Giordano e Roberto potrebbero dover accettare il pensiero che il pargolo non viva più con loro. A quel punto, Ferri – sia pure con moltissime difficoltà – proverà a riprendere in mano il controllo della sua vita, aiutato ovviamente dall’amata Marina. Ci riuscirà?

Nel frattempo, sull’altro fronte, abbiamo già visto Diego impegnato a proporre a Ida una convivenza. Pare che il giovane Giordano tornerà presto “all’attacco” con una nuova proposta, che però finirà per far andare la ragazza in crisi. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.