Un posto al sole, anticipazioni e trama 4 giugno 2024: Lara fa andare in tilt i Ferri?

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda martedì 4 giugno 2024

Niko (Luca Turco) non è affatto d’accordo con quello che hanno fatto Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska). Intanto il ritorno di Lara (Chiara Conti) nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) rischia di far andare i due in tilt. Turbata dal confronto avuto con Riccardo (Mauro Racanati), Rossella (Giorgia Gianetiempo) si sfoga con Silvia (Luisa Amatucci) che proverà a farle aprire gli occhi.

Claudia (Giada Desideri) non pensa alle conseguenze delle sue azioni e arriva a insinuarsi sempre più nelle vite dei vecchi amici di Palazzo Palladini, ciò mentre Mariella (Antonella Prisco) sarà sempre più frustrata per via dell'indifferenza di Guido (Germano Bellavia) verso di lei…