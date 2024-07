Anticipazioni Endless love 4 luglio 2024: Kemal preoccupato per il progetto di Nihan

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 4 luglio 2024

Nihan segue entusiasta il progetto per costruire una scuola nella zona della centrale termoelettrica. Kemal e Leyla sono in ansia, consci delle lacune del progetto; i due tra l’altro temono la mancanza delle risorse finanziarie necessarie per realizzare l’idea. Emir interrompe l’attività di Nihan per riportarla a casa, tutto ciò con un piano in mente: fingere un guasto alla macchina e ricreare una dolce che Nihan aveva vissuto tempo addietro con Kemal. I due si ritrovano allora a mangiare un piatto di pasta in una casetta di campagna… Seguici su Instagram.