Anticipazioni Tempesta d’amore, puntata 5 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 5 luglio 2024

Ad Erik è giunta una "proposta indecente" da Dremel: se vuole centomila euro, deve sedurre sua moglie! Nel corso di una visita dalla ginecologa, Max vede il cuore del suo bambino e a quel punto implora Vanessa di non trasferirsi a Copenhagen. Eleni è davvero molto delusa dai suoi genitori e intende tornare a Francoforte. Mentre è in procinto di partire, Leander, deciso a capire se la ragazza ricambi i suoi sentimenti, la raggiunge in extremis…