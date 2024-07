Anticipazioni Tempesta d’amore, puntata 8 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 8 luglio 2024

Leander non pensava di trovare Eleni, credendo che fosse partita per Francoforte. Lei gli spiega di aver perso l’autobus. Leander ne è contento e sembra volerle dirle qualcosa ma viene interrotto da Gerry in sella al tosaerba, che cerca il cesto per il pranzo che aveva dimenticato. Max implora Vanessa di non andarsene a Copenhagen, in quanto vorrebbe seguire suo figlio durante la crescita; le dice anche che a Bichlheim potrebbero contare sull’aiuto di parenti e amici. Erik è incerto sul da farsi: l’offerta del signor Dremel gli permetterebbe di risolvere velocemente tutti i suoi problemi di debiti. Helene dimentica Shirin al Liebling… Seguici su Instagram.