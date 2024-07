Beautiful, anticipazioni 11 luglio 2024: Thomas a Hope, “mi dai una seconda chance?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 11 luglio 2024

Sheila (Kimberlin Brown) confessa a Deacon (Sean kanan) di non essere veramente attratta da Bill (Don Diamont), che è un amante noioso rispetto a lui. Bill assicura a Liam (Scott Clifton) che, qualora ritenesse che Sheila lo prenda in giro o lo tradisca, gliela farebbe pagare cara. Thomas (Matthew Atkinson) prova a convincere Hope (Annika Noelle) a dargli una seconda chance. Taylor (Krista Allen) è grata a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per essere stata generosa con il fratello, sperando che Hope possa fare lo stesso. Seguici su Instagram.