Beautiful, anticipazioni 30 luglio 2024: Bill vuole chiedere a Sheila di sposarlo

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 30 luglio 2024

Stephen Logan (Patrick Duffy) fa visita a Brooke (Katherine Kelly Lang) assieme alla sua compagna, Lucy. Il padre della Logan è risentito con Ridge (Thorsten Kaye) per come si è fatto ingannare da Thomas (Matthew Atkinson) e, soprattutto, per il fatto che se ne sta lontano a leccarsi le ferite invece di proteggere la sua famiglia da Sheila (Kimberlin Brown). Bill (Don Diamont) informa Ridge della sua prossima mossa: intende chiedere a Sheila di sposarlo, così che si fidi assolutamente di lui. Hope (Annika Noelle) è sulla difensiva quando Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) la interroga sul suo vecchio commento di trovare Thomas sexy…