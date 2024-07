Beautiful: Deacon sarà l’arma segreta di Ridge e Bill | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il piano di Bill Spencer e Ridge Forrester contro Sheila Carter porterà i suoi frutti: la donna, infatti, cadrà nella trappola dell’editore, il quale riuscirà ad estorcerle la confessione sull’omicidio di Lance Day, perpetrato (grazie a delle api) molti anni fa.

Grazie alle cimici piazzate dall’FBI in casa di Bill, l’ammissione di Sheila sarà prontamente registrata e, a quel punto, Bill getterà la maschera avendo finalmente ottenuto la prova per far condannare Sheila ad un lungo periodo di detenzione, magari addirittura l’ergastolo. L’editore rivelerà dunque di aver recitato una parte, di essersi spinto ad esserle compagno e amante, pur di poter ottenere un’accusa di omicidio di primo grado che, in tribunale, non le lascerà scampo.

Decisa a non finire dietro le sbarre, Sheila venderà cara la pelle e il tentativo di fuga la porterà a precipitare da un balcone della villa. Incredibilmente la Carter, evidentemente fatta d’acciaio, riuscirà a rialzarsi e a fuggire, abbastanza velocemente da non essere agguantata né da Bill e né dai federali che, in questi mesi, sono stati appostati segretamente nella proprietà. Tuttavia Ridge e company sapranno dove poter cercare la donna: da Deacon Sharpe.

Solo troppo tardi, infatti, Sheila capirà che l’amante fa parte della congiura a suo danno: a quel punto proverà un ultimo tentativo di fuga, che quasi le riuscirà, venendo però bloccata alla fine da Bill che la assicurerà agli agenti… non prima che la donna venga colta da un malore e portata in ospedale!

Di fronte al tradimento di Deacon, Sheila gli assicurerà di capire le sue motivazioni e di non odiarlo. Ma quando, esattamente, Deacon è stato coinvolto nell’indagine federale contro la Carter?

Ebbene, grazie ad un flashback capiremo che, ad un certo punto di questa vicenda, Bill e Ridge si erano presentati a casa dell’uomo, consapevoli del legame che lo unisse a Sheila. D’altronde, durante la sua permanenza a casa di Bill, la donna e le sue telefonate sono state sempre spiate (così come le visite di Deacon), ed è stato dunque facile per l’editore e lo stilista apprendere del tenero esistente tra i due.

A quel punto Ridge e Bill hanno messo Deacon di fronte ad una scelta: aiutarli oppure subire lo stesso destino di Sheila, perdendo così per sempre Hope. Come parte del patto, in cambio dell'aiuto di Deacon, Ridge e Bill gli prometteranno di non informare Hope dell'assistenza che ha offerto a Sheila durante la sua latitanza e soprattutto del sentimento nato tra loro.