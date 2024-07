Beautiful, anticipazioni italiane: Sheila svela le sue carte con Deacon, sta usando Bill!

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Sheila Carter non riuscirà più a nascondere la verità a Deacon Sharpe sui propri sentimenti per Bill Spencer: lo sta usando e l’uomo che veramente desidera è proprio Deacon!

La donna, dunque, getterà la maschera, incapace di poter stare lontana dall’unica persona che vuole, confessando di vedere l’editore come il suo biglietto per la libertà. Per questo solo e unico motivo, la Carter si sta sforzando di far funzionare la relazione, senza la quale probabilmente finirebbe di nuovo in carcere.

Tuttavia fingere di essere pronta a dimenticare Deacon si è rivelato più difficile del previsto. Sheila, tra l’altro, rivelerà di trovare Bill un amante insoddisfacente e poco avventuroso, non all’altezza della sintonia scattata con Deacon durante la latitanza.

Decisa a non rinunciarvi, Sheila si lascerà andare alla passione con il padre di Hope, nonostante il rischio che correrebbero qualora Bill li scoprisse. Già, perché intanto quest’ultimo, di fronte ad un ennesimo tentativo di Liam Spencer di riportarlo alla ragione, gli assicurerà che, qualora si sentisse tradito o ingannato da Sheila, la rispedirebbe dietro le sbarre di una prigione seduta stante.

Sheila, dunque, inizierà una tresca clandestina con Deacon, ma, se l'anno scorso avete seguito le nostre news dagli USA, saprete che molto presto capiremo che, in questa vicenda, c'è più di un doppio gioco oltre a quello perpetrato dalla Carter…