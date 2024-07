Beautiful: Ridge e Bill insieme contro Sheila! | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il pubblico nostrano avrà modo di scoprire che Sheila Carter non è la sola a mentire nella sua relazione con Bill Spencer; anche l’editore, infatti, non ha per niente perso la testa per la donna, bensì sta solo recitando una parte al solo scopo di incastrarla!

Chi di voi segue con regolarità le nostre anticipazioni dagli USA conosce la verità da più di un anno, ma ora è tempo che la rivelazione vada in onda anche su Canale 5, svelando dunque che Sheila a sua insaputa è al centro di un indagine federale dell’FBI, coordinata da Bill per assicurare la Carter dietro le sbarre una volta per tutte. Per farlo, tuttavia, il magnate ha bisogno di un’accusa grave, come quella di omicidio, che dunque superi per potenziale condanna i tentativi di omicidio che hanno visto vittime Finn e Steffy Finnegan, nonché la madre del medico, Li Finnegan.

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Bill ha finto di amare Sheila

Insomma, Bill sta da mesi portando avanti un gioco pericoloso in cui a vincere sarà chi, tra lui e Sheila, fingerà meglio e più a lungo. Se la donna ha dovuto soffocare i sentimenti per Deacon Sharpe, cedendo però ad essi di nascosto, anche Bill ha sacrificato se stesso per la missione, intrecciando una relazione “da amante” con la Carter, che in realtà disprezza.

Per rendere tutto più credibile, Bill ha dovuto mentire a tutti i propri cari, alienandoli dalla propria vita col suo comportamento incomprensibile. Inoltre lo abbiamo visto condividere con Sheila anche il proprio bagaglio di azioni oltre i limiti della legge, come l’aver ordinato che Ridge Forrester fosse gettato giù da un elicottero in volo. Il tutto pur di ottenere da Sheila altrettanta trasparenza e sincerità, al punto di spingerla ad una piena confessione.

Bill, però, non è il solo ad essere coinvolto nell’operazione, che vede i federali spiare tramite telecamere nascoste ogni angolo della villa di Spencer, in attesa di cogliere Sheila nell’atto di una confessione. Oltre all’editore, infatti, anche Ridge Forrester fa parte dell’indagine: se lo stilista, ufficialmente, era in Europa per una riflessione su che direzione dare alla propria vita dopo il comportamento tenuto con Brooke Logan Forrester e Taylor Hayes, in realtà si trova di nascosto a Los Angeles, nel dietro le quinte dell’operazione Sheila Carter.

Beautiful, trame italiane: il piano di Bill funzionerà… ma c’è un’ultima sorpresa!

Anche il ricatto nei confronti di Taylor è parte del piano: come scopriremo, infatti, qualora la psichiatra avesse confessato alla polizia, Bill e Ridge avevano già concordato con l’FBI la piena immunità da ogni accusa per la madre di Steffy.

Il piano alla fine arriverà ad avere i suoi frutti, quando Sheila sembrerà pronta a confessare un omicidio, quello di Lance Day, che la donna uccise grazie a delle api, consapevole dell'allergia del ragazzo al loro veleno. La storyline, comunque, riserverà ancora una sorpresa: verrà rivelato che una terza persona, ad un certo punto, si è ritrovata coinvolta nella trappola ai danni della Carter, suo malgrado…