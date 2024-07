Endless love, anticipazioni 1° agosto 2024: Emir vuole far fuori Asu ma…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 1° agosto 2024

Zeynep propone ad Asu di vedersi per una conversazione. All'incontro si presenta anche Emir, che porta via Asu. Zehir, incaricato da Kemal di sorvegliare la donna a distanza, la segue, consentendo a Kemal di individuare il luogo dove Emir ha condotto Asu. Nel frattempo, i due fratelli si affrontano duramente. Emir è deciso a uccidere Asu, ma lei lo mette di fronte alla realtà: anche se la eliminasse, non potrebbe sfuggire alla giustizia. Le prove della sua colpevolezza verrebbero immediatamente consegnate alla polizia. L'intervento di Kemal e Nihan evita una potenziale tragedia…