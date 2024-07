Endless love, anticipazioni 11 luglio 2024: Fehime rifiuta Banu, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 11 luglio 2024

Tarik intende presentare Banu ai suoi familiari, ma Fehime dice chiaramente alla ragazza che non se la sente di accettare in qualità di nuora l’ex amante di Emir. Quest’ultimo, intanto, svolge delle personali indagini sulla presenza di Asu alla clinica in cui si trovava anche Zeynep, oltre che sul suo passato. Emir indaga anche su colui o colei che ha noleggiato una macchina vista sul luogo dell’incidente. Nazif dice a Hakki che c’è Tufan dietro l’incidente. Assistiamo infine a uno scontro tra Emir e Asu… Seguici su Instagram.