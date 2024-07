Endless love, anticipazioni 15 luglio 2024: Emir, Nihan e Kemal coinvolti nella stessa trappola?

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 15 luglio 2024

Nail contatta per telefono suo fratello Nazif, pensando che sia lui il motivo della visita imprevista. Nazif, che in effetti è l'uomo di Hakki che ha segnalato l'incidente, crede che Emir gli stia dando la caccia. In ansia, chiede aiuto a Hakki, il quale lo rassicura in merito: ha un piano e, se seguirà esattamente le sue indicazioni, tutto andrà nel migliore dei modi. Nazif dunque dà appuntamento ad Emir e gli promette di dirgli finalmente il nome di chi lo ricatta. Contemporaneamente invita nello stesso posto anche Nihan, alla quale dice che le fornirà le prove contro Emir. In realtà la coinvolge esclusivamente per utilizzarla come ostaggio e dunque facendo in modo da proteggersi da Emir. Tuttavia, quando Nihan riceve la telefonata di Nazif menzionando ad alta voce il loro appuntamento, Kemal ascolta tutto e segue la sua amata fino all'indirizzo indicato….