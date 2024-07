Endless love, anticipazioni 9 luglio 2024: Emir sospetta del suo “misterioso fratello”

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 9 luglio 2024

Nazif non ha potuto impedire lo schianto contro l'auto su cui si trovano Emir e Nihan, quindi ora chiama un'ambulanza. Emir e Nihan sono comunque vivi. Emir se la prende con i medici e li accusa di partecipare a un piano organizzato da Kemal per farlo fuori. Peraltro in tal senso c'è un video in cui l'auto di Kemal sembra essere non lontana dal luogo dell'incidente. Ma Kemal, dopo essersi presentato a casa di Emir, gli dice che non lo colpirebbe mai con sotterfugi di quel genere. I sospetti di Emir iniziano ad andare quindi sul suo misterioso fratello.