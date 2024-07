Endless Love anticipazioni: Banu e Zeynep, rissa in arrivo!

Mai mettere in casa due amanti di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) perché, prima o poi, lo scontro fisico è inevitabile. Nel corso delle prossime puntate di Endless Love è infatti in arrivo una vera e propria rissa tra le “cognate” Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) e Banu Akmeriç (Ludovica Bebi), che farà da apripista a diversi colpi di scena…

Endless Love, news: Banu sposa Tarik

Nel finale della prima stagione della dizi turca, portando a termine un ordine che le darà lo stesso Emir, Banu convolerà a giuste nozze con Tarik Soydere (Rüzgar Aksoy). Passato un anno dal lieto evento, il pubblico ritroverà Banu e Tarik proprietari di una concessionaria di auto, che però sarà completamente sommersa dai debiti.

A quel punto, il faccendiere Ayhan Kandarli (Kerem Alışık) rileverà un debito contratto da Tarik con uno strozzino e pretenderà di assumere la proprietà della concessionaria. Rimasto senza niente, al fratello di Kemal (Burak Özçivit) non resterà altro da fare che convincere Banu a vendere la sua casa per andare a vivere sotto lo stesso tetto dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar). Abitazione dove ci sarà anche Zeynep, data la morte – avvenuta dodici mesi prima – del marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut).

Endless Love, trame: Zeynep scopre qualcosa su Banu

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: ad esempio, vivere in casa Soydere non sarà per niente facile per Banu, visto che Fehime non vorrà saperne di accettarla come nuora per via della sua relazione extraconiugale precedente con Emir spiattellata su tutti i giornali scandalistici della Turchia. Per tale ragione, il rapporto tra nuora e suocera non sarà dei migliori e non mancheranno di farsi entrambe dei dispetti.

Come se non bastasse, Banu sarà ancora in combutta con Emir per sorvegliare più da vicino i familiari di Kemal e colpirlo se necessario. Un’informazione che verrà presto scoperta da Zeynep, la quale leggerà per caso una mail sul suo computer e scoprirà che Banu riceve un’entrata mensile da un’azienda che appartiene proprio a Kozcuoğlu. Particolare del quale, ovviamente, sarà all’oscuro pure Tarik, che nel frattempo si scoprirà essere implicato nella morte di Ozan…

Endless Love, spoiler: arriva la rissa tra Banu e Zeynep

Tra una frecciatina e l’altra, la tensione esploderà dunque definitivamente nel momento in cui Banu comprenderà, origliando una sua conversazione telefonica, che Zeynep sta cercando di “sedurre” l’ex commissario della omicidi Hakan Demirtas (Erhan Alpay) per cercare di innescare la gelosia di Emir. Intuizione che spiattellerà in faccia a Zeynep, la quale a quel punto non si farà cogliere impreparata e minaccerà Banu di rivelare a Tarik che riceve dei soldi dall’azienda Kozcuoğlu.

Date le reciproche accuse, le donne finiranno quindi per avventarsi l’una sull’altra nel tentativo di picchiarsi. La rissa verrà frenata dall’arrivo di Fehime, che neanche a dirlo se la prenderà con Banu e crederà ciecamente alla menzogna di Zeynep, la quale la racconterà che la cognata l’ha provocata dicendole che fosse arrivato il tempo di risposarsi ad un anno dalla morte di Ozan.

Si tratterà insomma di un primo accenno di contrasto, quello tra Banu e Zeynep, che sarà destinato ad esplodere sempre di più…