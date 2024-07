Endless love, anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024

Ozan è turbato e infuriato per la decisione di Zeynep di lasciarlo e di andarsene di casa, incolpando la sua famiglia per l’accaduto. Nel frattempo, Zeynep chiede il divorzio a suo marito chiedendogli il divorzio, poiché gli confessa di non sentirsi la benvenuta a casa Sezin. Gli propone tuttavia una soluzione alternativa affinché possa sentirsi maggiormente al sicuro e tutelata: un contratto matrimoniale.

Dopo essere stato rifiutato da Banu, Tarik tenta ancora e le propone il matrimonio per la seconda volta. La donna, sotto costrizione e ricatto da parte di Emir, accetta, seppur controvoglia. Nel frattempo, Asu chiede a suo zio Hakki di porre fine alla “guerra” e di consegnare le prove in loro possesso a Kemal; così facendo, Emir finirà in prigione e Kemal smetterà di dare la caccia ad Asu. Hakki rifiuta la proposta della nipote, ma la ragazza decide di procedere, avvalendosi dell’aiuto di Tufan. Ha inizio la serata per la raccolta fondi.

Durante la festa per la raccolta fondi, Asu riceve l’ordine dallo zio Hakki di ricercare un documento negli archivi aziendali. Contemporaneamente, Emir si muove furtivamente negli uffici seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito di svelare l’identità del misterioso “fratello”. Kemal nota i movimenti sospetti di Emir e, proprio mentre sta per accedere all’archivio, vede la polizia arrivare dalla finestra. Allarmato, si dirige verso la sala degli ospiti e assiste all’arresto di Ozan: il commissario non ha rispettato la promessa di prevenire l’arresto durante l’evento.

Dopo una rapida ricerca, la polizia trova Emir nell’archivio e procede al suo arresto. Fuori dal commissariato, Kemal si confronta con la famiglia Sezin e i suoi fratelli, che sono profondamente turbati dagli eventi. Più tardi chiederà a Zehir di organizzare un servizio di protezione per Leyla e per i suoi genitori, sapendo che lo scontro con Emir si farà sempre più duro.

Emir è ancora trattenuto in centrale perché la polizia ha la certezza che nasconda qualcosa. Il commissario è infatti venuto in possesso di alcuni filmati che lo coinvolgono senza dubbio nell’omicidio di Linda. Anche Ozan è ancora alla centrale, ma con lui il commissario è molto più clemente. Il ragazzo, in tensione per la situazione, ha un malore e viene portato di corsa in ospedale. La sua famiglia non può avere alcun contatto con lui, ma i genitori, la moglie e la sorella decidono comunque di andare in ospedale per stargli vicino. Seguici su Instagram.