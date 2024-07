Endless Love: Fehime e la sconvolgente scoperta su Zeynep! | Anticipazioni

A furia di tessere intrighi, prima o poi si cade vittima dei propri tranelli. Lo imparerà a suo spese Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) nelle puntate autunnali di Endless Love. La madre Fehime (Zeyno Eracar) scoprirà infatti nel peggiore dei modi la sua tresca con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu).

Endless Love, news: Zeynep, Emir e il segreto sulla morte di Ozan

La storyline si delineerà pian piano quando, attraverso una serie di flashback, emergerà che Zeynep ha cercato di soffocare con un cuscino il marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut) durante il suo ricovero in ospedale avvenuto l’anno prima. Un gesto che la donna non avrà potuto portare a termine per l’arrivo improvviso nella stanza del fratello Tarik (Ruzgar Aksoy). Tuttavia, in quello stesso giorno, Ozan sarà stato ritrovato morto impiccato in ospedale. Un vero e proprio omicidio, fatto passare per suicidio, che caratterizzerà gran parte della trame della seconda stagione della dizi turca.

Non a caso, ad un certo punto, per evitare che la sua ex amante possa continuare ad intromettersi nel suo difficile matrimonio con Nihan (Neslihan Atagul), Emir farà presente a Zeynep che sa benissimo che ha visto Ozan in ospedale il giorno in cui è morto, anche se lo ha sempre negato. Parole che porteranno la Soydere a pensare che Kozcuoğlu la ritenga responsabile della morte del cognato o, peggio ancora, ci abbia messo del suo per ucciderlo e fare ricadere la colpa su di lei.

Endless Love, spoiler: Fehime scopre la tresca tra Zeynep ed Emir

Per appurare i suoi sospetti, Zeynep darà quindi il via ad una sorta di ricatto contro Emir e, una sera, gli darà appuntamento non lontano da casa per discutere della faccenda. Tale incontro verrà intercettato anche dalla cognata Banu Akmeriç (Çağla Demir), che inviterà Fehime ad osservare con maggiore attenzione ogni mossa della sua figlia prediletta, precisando che ha tanti scheletri nell’armadio ben nascosti.

Perplessa per via delle insinuazioni di Banu, Fehime deciderà dunque di seguire Zeynep e, suo malgrado, si troverà ad assistere ad un suo bacio appassionato con Emir. Tale visione le farà capire fino a che punto la figlia è stata capace di mentirle. Non a caso, Fehime si farà vedere da Zeynep e, dopo averla schiaffeggiata, la riporterà con sé a casa…

Endless Love, trame: Fehime “protegge” Zeynep ma…

Possiamo però anticiparvi che la tensione tra le due donne verrà immediatamente notata da Hüseyin (Orhan Güner). Quest’ultimo chiederà quindi alla moglie e alla figlia che cosa sia successo. Per evitare di infliggere un nuovo dolore al marito, Fehime penserà dunque di raccontare una menzogna a Hüseyin e gli farà presente che presto riceveranno una visita in casa perché l’ex commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) ha chiesto a Zeynep di diventare sua moglie.

Si tratterà ovviamente di una scusa "strampalata" che Fehime metterà in piedi poiché, qualche giorno prima, Zeynep le avrà fatto credere di avere iniziato una relazione proprio con Hakan. Insomma, la giovane Soydere cadrà vittima delle sue stesse bugie e la situazione diventerà sempre più tesa e incontrollabile…