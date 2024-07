Fiction Mediaset 2024 – 2025, novità e ritorni | Anticipazioni

La prossima stagione di Fiction Mediaset promette ben dieci produzioni, due in più rispetto alla scorsa annata. Tra queste, ci saranno cinque nuove stagioni di fiction amatissime dal pubblico e altrettante novità assolute. In particolare, il revival evento de I Cesaroni sarà sicuramente uno dei punti di forza della serialità di Canale 5.

Ma non è tutto: l’arrivo di Beppe Fiorello e Alessandra Mastronardi, da anni volti di punta della serialità Rai, rappresenta due grandi ingaggi che confermano l’ambizione dell’ammiraglia commerciale di continuare a emozionare il pubblico. Dopo i buoni risultati ottenuti nella passata stagione, Mediaset si rinnova ancora una volta, pronta a stupire e coinvolgere gli spettatori con tante nuove storie. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa ci aspetta dal prossimo autunno.

I Cesaroni 7: A dieci anni dall’ultima stagione, I Cesaroni ritornano per sei serate di nostalgia e divertimento. La serie riporterà in scena le vicende della famiglia Cesaroni, con gran parte del cast originale e gli sceneggiatori che hanno reso la serie un’icona del panorama televisivo italiano.

I Fratelli Corsaro: Beppe Fiorello torna su Canale 5 con I Fratelli Corsaro, una serie in quattro prime serate basata sui romanzi di Salvo Toscano, che narra le vicende di due fratelli: Fabrizio, giornalista interpretato da Giuseppe Fiorello, e Roberto, avvocato interpretato da Paolo Briguglia. Insieme affrontano vari casi da risolvere mentre emergono misteri legati al passato del loro padre.

La Regola del Gioco: Alessandra Mastronardi ritorna in una nuova avventura. Quattro serate avvincenti che riportano, dopo molti anni, l’attrice napoletana in una produzione Mediaset, protagonista di una serie che promette di mescolare suspence e dramma. La storia raccontata è quella di Daria, una donna alle prese con la perdita dei genitori, la dipendenza dal poker e problemi con la legge. La sua vita prende una svolta quando inizia a collaborare con i Servizi Segreti e riscopre il padre.

Alex Bravo: Marco Bocci torna protagonista con una serie che promette sei serate di azione, intrighi e un pizzico di romanticismo. La vita di Alex, un poliziotto dal fascino irresistibile, viene completamente sconvolta dalla scoperta di una figlia di cui non sapeva nulla. Questo procedural non si limita al genere crime, ma fonde anche gli elementi emotivi di un intenso racconto familiare. Nel cast troviamo Elvira Camarrone nel ruolo di Lulù, Federica De Benedittis nei panni di Sofia e Diego Ribon che interpreta Clint.

Le Onde del Passato: Anna Valle e Giorgio Marchesi sono al centro di Le Onde del Passato, una serie in sei serate basata sul romanzo “Due sirene in un bicchiere” di Federica Brunini. Un thriller melodrammatico ambientato nella suggestiva Isola d’Elba, che segue un’intensa indagine destinata a rivelare una verità oscura celata tra le onde del mare, guidata dalla forza dell’amore e dell’amicizia. Nel cast figura anche Irene Ferri.

Tutto quello che ho: Vanessa Incontrada interpreta Lavinia, un’avvocata sposata con Matteo, poliziotto interpretato da Marco Bonini. La loro esistenza viene sconvolta dalla tragica morte della figlia in una zona problematica della città. L’istinto materno di Lavinia la spinge a cercare la verità, senza accontentarsi di soluzioni superficiali. Nel cast troviamo anche Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre, Ibrahima Gueye, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo.

Tra i grandi ritorni troviamo la seconda stagione della fiction Storia di una famiglia per bene con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, Il Patriarca 2 con Claudio Amendola e Antonia Liskova, e il secondo capitolo di Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino. Inoltre, è stata annunciato anche il terzo atto di Buongiorno Mamma!, il family drama targato Lux Vide con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Cinque titoli, già premiati dal pubblico per gli ascolti, torneranno dunque per continuare a emozionare con lo sviluppo delle loro storie.

È stata confermata anche la terza stagione di Viola come il mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Tuttavia, dovrebbe andare in onda solo nella primavera del 2026, seguendo la stessa modalità di successo adottata quest’anno: prima su Mediaset Infinity e successivamente su Canale 5.

Infine, per quanto riguarda la programmazione internazionale in prima serata, molto probabilmente la domenica sera andranno in onda ben tre serie turche (la seconda parte de La Rosa della Vendetta, Endless Love, Segreti di Famiglia) e la serie spagnola Zorro. Seguici su Instagram.