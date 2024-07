Grey’s anatomy 20, trama episodio 10 (disponibile su Disney+)

Da giovedì 11 luglio 2024 su Disney Plus è disponibile il gran finale di stagione di Grey’s Anatomy, intitolato “Brucialo” (Burn It Down). Un ultimo appuntamento che offre un concentrato di emozioni e colpi di scena con un finale che tiene letteralmente con il fiato sospeso, salutando il pubblico con un episodio ricco di emozioni. Ma scopriamo insieme cosa ci aspetta nel season finale del medical drama più amato e seguito al mondo, creato quasi vent’anni fa da Shonda Rhimes.

La puntata si apre con una scena drammatica: il fumo copre la città e i medici sono chiamati ad assistere i feriti. Owen convince Teddy a tornare in ospedale per aiutare con la situazione di emergenza. Nonostante sia stata licenziata dal ruolo di capo di chirurgia, Owen è sicuro che Catherine sarebbe d’accordo a riavere Teddy durante una tale catastrofe. Tuttavia, la rabbia di Catherine è palpabile quando si incontra con Meredith e Amelia per discutere del loro progetto segreto.

La Grey fa appello al desiderio della Fox di essere in prima linea nella ricerca medica innovativa, ma Catherine non riesce a vedere oltre il tradimento. Presenta alle dottoresse un ultimatum: consegnare i risultati della ricerca al Dr. Koracick affinché possa continuare senza di loro e, in cambio, manterranno i loro posti di lavoro, incluso quello di Teddy.

Mentre Meredith e Amelia riflettono sulla decisione, gli altri medici si occupano dei pazienti colpiti dall’incendio. Gli specializzandi attendono i risultati degli esami per determinare il loro futuro. Simone spera di aiutare Lucas a evitare di dover ripetere l’anno, mentre Adams affronta un possibile trasferimento a Chicago, offerto da Maggie nello scorso episodio.

Nel frattempo, Teddy, Owen, Bailey e il team curano il vigile del fuoco Theo di Station 19. Quando incontrano Catherine, quest’ultima tenta di impedire a Teddy di partecipare all’intervento, ma Owen le urla di ritirare la sua decisione, permettendo alla Altman di aiutare a salvare una vita.

Per gli specializzandi, le cose sembrano andare bene. Lucas si lega a una paziente con perdita di memoria, mentre Mika e Jules assistono Richard in una procedura complicata. Tuttavia, questi successi sono offuscati quando Blue confessa di conoscere la paziente di Lucas: è la sua ex fidanzata.

Winston esegue un intervento chirurgico d’emergenza sul paziente di Webber, criticando duramente Richard per aver permesso agli specializzandi di eseguire una procedura così complessa. Jules e Mika, sconvolti per essere stati coinvolti nella morte di un paziente, trovano conforto l’uno nell’altra, ma sono interrotti da Simone prima che scatti un bacio.

Meredith e Richard discutono della sperimentazione sull’Alzheimer, portando l’uomo a considerare seriamente il ritiro dalla chirurgia. Questo confronto spinge Meredith a sfidare Catherine, pubblicando i risultati iniziali della sua ricerca online e decidendo di dimettersi dalla fondazione. Owen scopre di essere stato licenziato per aver sfidato Catherine.

Con il caos dell’incendio quasi sotto controllo, gli specializzandi ricevono i tanto attesi risultati degli esami. Tutti passano, ma Levi non ottiene i punteggi necessari per la borsa di studio in chirurgia pediatrica. Lucas ottiene il punteggio più alto della classe, ma si trova a dover affrontare Catherine per il suo futuro. I suoi compagni minacciano di dimettersi se Lucas non potrà avanzare con loro. La Fox si mostra intransigente, affermando di poter sostituire l’intera classe, ma viene colpita quando Miranda Bailey minaccia di lasciare l’ospedale.

Mentre Winston e la dottoressa Monica Beltran iniziano una nuova storia d’amore, Jo scopre di essere incinta, ma non lo dice ancora a Link. Meredith, dopo le dimissioni, si riunisce con Nick. Dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio in precedenza, gli rivela di aver comprato una casa per loro, segnando un nuovo inizio insieme.

Il finale di questa breve ma intensa ventesima stagione lascia molte domande in sospeso e prepara il terreno per una ventunesima annata piena di sorprese. Con drammi personali e professionali intrecciati, il futuro dei protagonisti è ancora tutto da scoprire. Appuntamento in autunno con le nuove emozioni di Grey’s Anatomy 21. Seguici su Instagram.