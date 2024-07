Grey’s anatomy 20, trama episodio 9 (disponibile su Disney+)

Siamo quasi arrivati alla conclusione della ventesima stagione di Grey’s Anatomy. Il nono episodio, intitolato “Porto il tuo cuore” (I Carry Your Heart), è disponibile da giovedì 4 luglio su Disney Plus e promette di portare grande entusiasmo nei corridoi del Grey Sloan. Si tratta di un penultimo appuntamento molto dinamico, un gradito cambiamento dopo alcuni episodi intensi ma con ritmi più lenti, concentrati maggiormente sui casi chirurgici che sullo sviluppo dei personaggi. Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata.

Link si ritrova ai fornelli per celebrare l’ultimo giorno di Jo come chirurgo generale, mentre Owen incoraggia Teddy a esaminare il budget del suo programma di insegnamento proposto. Nel frattempo, Lucas e Simone sono immersi nella loro intimità, mentre Mika rifiuta gentilmente l’offerta di trascorrere del tempo da sola con Helm. Amelia rimane sconcertata nel trovare Catherine nel suo ufficio con un atteggiamento minaccioso e, prontamente, chiama Meredith per informarla di un imprevisto.

La Shepherd si presenta a casa di Meredith con tutte le loro ricerche. Durante una chiamata con Teddy, le due concordano di ritardare la scoperta di Catherine sui finanziamenti dell’ospedale per qualche settimana… o almeno per qualche giorno. Per facilitare questo ritardo, Teddy coinvolge Blue e Jules. Quando Meredith rivela che intende pubblicare la sua teoria anziché presentarla direttamente a Catherine, Amelia si oppone, temendo che questo possa compromettere per sempre la ricerca di Derek.

In seguito, Hunt rivela a Owen come ha gestito i fondi dell’ospedale. A sua volta, ammette di aver parlato direttamente con Catherine anziché pressare Teddy per finanziare il suo progetto. Quando Meredith discute con Nick le implicazioni di essere scoperti e di come potrebbe rivoluzionare le loro vite, lui risponde con dolcezza ma fermezza. Tuttavia, Meredith non riesce a comprendere che Marsh desidera stabilirsi con lei, fino a discutere di anelli nuziali.

Una volta che Blue e Jules portano a termine la loro missione, Meredith ed Amelia sono entusiaste. A quel punto, Amelia è pronta a procedere con la pubblicazione per onorare Derek.

Appena Maggie Pierce esce dall’ascensore, si imbatte in Richard e, con un certo imbarazzo, in Winston. Informa Brady, il paziente per cui è venuta da Chicago, che purtroppo necessita di un trapianto di cuore. Durante il ricovero, le condizioni di Brady peggiorano. Nel frattempo, Winston e Monica informano il loro giovane paziente Mason del trapianto di cuore-polmone imminente, al quale parteciperà anche Maggie. Simone, preoccupata per Brady, informa Maggie che il cuore di Mason potrebbe essere la soluzione.

Le speranze di Brady salgono alle stelle, ma Maggie scopre che quel cuore non è adatto. Tuttavia, la situazione cambia rapidamente con l’arrivo di un nuovo cuore. In tutto questo, Maggie rimane così impressionata da Lucas che gli offre un posto in cardiochirurgia a Chicago con lei.

Quando Teddy chiama Lucas e Bailey nel suo ufficio, rivela che la famiglia di Sam ha deciso di risolvere la loro disputa e che sarebbe meglio per Adams ripetere il suo anno di tirocinio in chirurgia. Simone si sente in colpa per la situazione, ma Lucas non vuole coinvolgere nessun altro.

Nel frattempo, Link e Jo si confrontano su un caso, con Mika presente. Blue deduce dall’atteggiamento di Jules di fronte alla sua app per gli appuntamenti che è gelosa. Jules ammette infine di avere una piccola e innocua cotta per lui, confessione che li porta a trascorrere la notte insieme. Verso la fine, Winston si ritira da un bacio imminente con Maggie e le consegna le carte del divorzio firmate. Nello spogliatoio, Lucas rivela a Simone che Maggie gli ha offerto un lavoro a Chicago e che sta considerando l’offerta.

Infine, Meredith dice a Nick che non sa se può sposarlo, ma può promettergli di amarlo per sempre. La conversazione viene interrotta da una telefonata: è Teddy che la chiama per informarla che Catherine l'ha licenziata.