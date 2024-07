Maria Corleone 2: le riprese della seconda stagione della fiction sono iniziate!

Dopo una lunga attesa, sono finalmente iniziate le riprese della seconda stagione di Maria Corleone, la serie che vede come protagonista Rosa Diletta Rossi nel ruolo dell’eroina anticonvenzionale che dà il nome alla fiction. Le riprese si svolgeranno fino a ottobre, con location che spaziano tra Roma e Milano.

Prodotta da Clemart per Taodue, la prima stagione di Maria Corleone ha dovuto affrontare la sfida di distinguersi dalla celebre “Rosy Abate”, interpretata da Giulia Michelini. Tuttavia, la serie con Rossi, pur presentando alcune similitudini con la sua nota predecessora, ha dimostrato di poter reggersi sulle proprie gambe grazie a una trama avvincente che, partita da Palermo, si è estesa fino a New York e Milano, mostrando come le mani della criminalità organizzata possano arrivare ovunque.

Nell’episodio finale, abbiamo visto Maria scatenare la sua furia sul clan rivale dei Nisticò per vendicare la morte di sua madre Rosa. Inoltre, insieme a Luca Spada, suo compagno e procuratore, riesce a salvare il piccolo Giovannino e i due decidono di crescere insieme il bambino. Luca cancella il fascicolo di Maria, che in cambio gli rivela data e luogo della commissione per eleggere il nuovo capo dei capi.

Luca spera così di poter finalmente arrestare don Luciano Corleone ma, all’arrivo della polizia, il boss non è presente. Nel frattempo, l’uomo scopre il tradimento di Antonio, marito di sua figlia Sandra, e lo condanna a morte.

Maria decide di lasciare Palermo e di tornare a Milano. Durante l’inaugurazione del nuovo Polo della Moda, un uomo le punta una pistola contro e spara. La nuova stagione riprenderà proprio da questo punto, raccontando un nuovo, infuocato capitolo della storia della protagonista.

Il cast, guidato da Rosa Diletta Rossi, include molti volti che hanno contribuito al successo della prima stagione, come Fortunato Cerlino, Alessandro Fella e Vittorio Magazzù, tra gli altri. Questo garantisce una continuità nella narrazione e l’opportunità di esplorare ulteriormente i personaggi che hanno già affascinato il pubblico. Seguici su Instagram.