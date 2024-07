My home my destiny, anticipazioni puntate 14 e 20 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 14 e sabato 20 luglio 2024

Domenica 14 luglio: Le donne della famiglia sono riunite a tavola e progettano di aprire un’attività di catering. Durante la conversazione Zeynep scopre che Mehdi ha messo in vendita la sua officina e, turbata, si ritira in camera sua. Poco dopo la raggiunge Emine, e Zeynep le comunica che l’udienza per il divorzio da Mehdi si svolgerà in due giorni. Entrambe sono preoccupate perché temono che Mehdi possa reagire male.

Sabato 20 luglio: Mehdi arriva a casa e consegna a Cemile una busta con i soldi ricavati dalla vendita dell’officina. Sia lei che Mujgan sono restie ad accettare, ma Mehdi spiega alle sorelle che quei soldi sono il frutto dell’eredità del loro padre. Mehdi domanda a Benal come intende organizzare la propria vita da futura mamma. La donna gli spiega che vorrebbe vivere insieme a lui, nella stessa casa divisa da una parete, in modo che il padre possa vedere la bambina tutte le volte che vuole, pur mantenendo la propria privacy.

Sultan, Sakine, Emine, Ermin e Zeynep hanno preso possesso della nuova casa in cui abiteranno tutte insieme e iniziano a ridipingerla, tra confidenze e risate. L'atmosfera è molto allegra e rilassata. Ogni componente del nuovo nucleo "familiare" ha i suoi buoni motivi: cominciare una nuova vita. Zeynep, che ha divorziato da Mehdi, è letteralmente a pezzi. Ama ancora l'ex marito ed è gelosissima di Benal. Emine, la sua amica del cuore, la consola come può.