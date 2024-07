My home my destiny, anticipazioni puntate 28 luglio e 3 agosto 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny di domenica 28 luglio e sabato 3 agosto 2024

Domenica 28 luglio: Zeynep è sopraffatta dalle parole di Mehdi, che le dice di essere stata lei a volere il divorzio. La accusa di aver portato via di casa Kibrit e Cemile, e quest’ultima è colpevole di avergli nascosto la sua relazione con Nuh. Mehdi si scontrerà prima con la sorella e poi si scaglierà contro il suo amico fraterno. Baris, invitato a colazione con Ceren e venuto in soccorso a Nermin nella causa contro Ekrem, riesce a conquistare tutte le donne della casa, compresa una restia Sakine. Nermin confessa a Zeynep che Mehdi sapeva della relazione tra Ekrem e Meltem. Zeynep è incredula quando Kibrit la chiama per confidarle che Mehdi ha passato la notte con Nazli, notizia che viene appresa da Mujgan, Cemile e Benal. Nel frattempo Mujgan incontra Burhan e gli dà un ultimatum: o il suo amore o l’infinita lotta contro Mehdi. A casa però Mujgan continua ad incitare il fratello per impedire il matrimonio di Cemile e Nuh.

Sabato 3 agosto: Nuh parla con Cemile dopo il confronto avuto con Mehdi e le giura che lei non è mai stata un ripiego per lui e che non la considera una medicina per curare le ferite lasciate da Emine. Cemile si dimostra molto comprensiva e dice a Nuh che ciò che conta sono i sentimenti che provano nel presente e non quello che è successo nel passato. I due decidono di sposarsi. Nuh prova a parlare con Mujgan, perché Cemile possa avere la sua famiglia accanto, ma senza successo. Per seguire la tradizione, Nuh chiede a Sultan di fare le veci della famiglia di Cemile e chiede a lei la sua mano. Sultan, Sakine, Nermin, Emine e Zeynep festeggiano il fidanzamento dei due sposi e preparano la notte dell'hennè per Cemile. Durante la notte Zeynep viene chiamata urgentemente in ufficio insieme ai suoi colleghi. Non si accorge che Mehdi la segue. L'aspetterà all'uscita e vedrà uscire tutti i colleghi della moglie meno che lei.