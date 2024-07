Tempesta d’amore: Alexandra chiede a Markus il divorzio! E lui… | Anticipazioni italiane

Quando Alexandra (Daniela Kiefer) gli comunicò di volerlo lasciare, Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) reagì nel peggiore dei modi, arrivando a ricattare la madre dei suoi figli. Da allora l’uomo sembrava essersi redento imparando dai propri errori. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, lo attende una nuova, durissima prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus rinuncia ad Alexandra

Sono trascorsi mesi ormai da quando è esploso il triangolo tra Alexandra, Markus e Christoph (Dieter Bach). A lungo dilaniata tra l’amore per la propria famiglia ed i sempre crescenti sentimenti per Saalfeld, alla fine la donna ha scelto quest’ultimo come compagno, decidendo di lasciare il marito. Una decisione che Markus non ha mai del tutto accettato…

Dopo essere arrivato addirittura a ricattare la moglie nella speranza (vana) di legarla a sé, alla fine Schwarzbach sembrava aver accettato la realtà, tanto da concedere alla donna di iniziare una relazione con Christoph senza dover temere nulla da parte sua. Ma Markus sarà davvero disposto a rinunciare a colei che ama?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra vuole il divorzio

Secondo Christoph la risposta è “no”! Convinto che il rivale tenterà in ogni modo di riconquistare la moglie, l’albergatore spingerà dunque quest’ultima a chiedere il divorzio il prima possibile. Una richiesta che spiazzerà la Schwarzbach, portandola a prendere tempo. Ben presto, però, la donna capirà che il suo amato ha ragione…

E così, non appena Markus verrà scarcerato e farà ritorno al Fürstenhof, Alexandra gli chiederà di iniziare immediatamente il procedimento per la loro separazione! L’uomo accetterà oppure darà il via ad una missione di “riconquista” della sua amata?

Per ora vi anticipiamo che un evento tragico è destinato a rimescolare ancora una volta le carte in questo appassionante triangolo… Seguici su Instagram.