Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 10 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 10 luglio 2024

Michael resta in imbarazzo quando Valentina si dichiara a lui. I due dormono "imprigionati" nella rimessa per barche e la mattina dopo vengono liberati da Noah.. Shirin, nonostante i rischi che ci sarebbero, intende sottoporsi al trapianto di cornee artificiali, seguita da Michael e dall'oculista. Eleni e Leander devono interrompere la loro passeggiata a causa di un'emergenza all'ospedale che coinvolge Leander. Hildegard vuole imparare il cha-cha-cha e cerca di far sì che della partita sia anche Alfons. Erik e Yvonne litigano in pubblico, ma è tutta una messinscena per tornare fintamente single e poter sedurre la signora Dremel…