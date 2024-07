Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 18 luglio 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 18 luglio 2024

Valentina cerca attraverso Noah di far ingelosire Michael, ma invano. E soprattutto Noah ci resta malissimo. Hildegard e Alfons programmano l’organizzazione di una festa in famiglia a tema ispanico con paella e balli sudamericani e paella. Al party sono invitati anche Max e Carolin, ma Vanessa sta nascondendo loro qualcosa.

Helene ha dei notevoli vuoti di memoria, infatti Max e Gerry sono piuttosto preoccupati per lei. Leander e Valentina si precipitano al pronto soccorso per aiutare i colleghi, a seguito di un tremendo incidente d’auto che ha coinvolto diverse persone. Vanessa, però, non si dimostra all’altezza del compito e, quando Michael tenta di consolarla, lei all’improvviso lo bacia. Proprio in quell’attimo, Robert si trova ad assistere alla scena… Seguici su Instagram.