Tempesta d’amore: Valentina e Noah diventano una coppia (ma c’è l’inganno) | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio incubo attende Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Proprio quando stava finalmente provando a voltare pagina e ricostruirsi una vita, la ragazza si ritroverà infatti suo malgrado al centro di uno scandalo che rischierà di annientarla. Questa volta, però, non sarà sola… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina e Michael nei guai

Per settimane Valentina ha tentato in ogni modo di nascondere i suoi sentimenti “proibiti” per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Purtroppo, però, la situazione le sfuggirà di mano nel peggiore dei modi! Dopo aver assistito ad un momento di apparente intimità tra la figlia ed il medico, Robert (Lorenzo Patané) perderà infatti la testa e denuncerà la presunta relazione clandestina alla direzione della clinica in cui Michael e Valentina lavorano.

Il risultato? Se il medico verrà immediatamente sospeso e contro di lui verrà aperta una vera e propria indagine, Valentina si ritroverà suo malgrado al centro del gossip. Una situazione che diventerà presto insostenibile…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah e Valentina si fingono una coppia

Umiliata dalle voci che girano sul suo conto (le malelingue la accuseranno non solo di essere l’amante del suo superiore, ma anche di aver ottenuto il tirocinio in ospedale grazie al suo legame con Michael), la ragazza si ritroverà completamente isolata sia sul lavoro che in paese. Per fortuna, però, non sarà sola!

Quando Noah (Christopher Jan Busse) scoprirà cosa sta passando la sua amata, non esiterà infatti a correre in suo soccorso con una proposta decisamente inaspettata: fingersi una coppia per mettere a tacere i pettegolezzi!

Ebbene, benché spiazzata, Valentina accetterà l’offerta del giovane Schwarzbach e inizierà dunque a presentarsi in pubblico mano nella mano con lui. Il loro legame resterà solo una finzione o evolverà in qualcosa di reale? Lo scopriremo molto presto… Seguici su Instagram.