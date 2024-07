The family, anticipazioni 10 luglio 2024: Devin e Aslan, la storia è sempre più sincera

Anticipazioni e trama puntata The family di mercoledì 10 luglio 2024

Aslan viene a scoprire che sua madre lo fa seguire da un uomo per avere notizie sulla sua fidanzata. Decide dunque di organizzare una cena a sorpresa per presentare Devin alla sua famiglia. La loro relazione diventa sempre più sincera e Aslan si rende conto sempre di più che Devin è una donna forte e indipendente. Hulya, però, insiste nel mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, ma per via di un equivoco sarà alla fine la sorella di Devin a essere in pericolo…