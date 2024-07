The family, anticipazioni 17 luglio 2024: Hulya vuole scoraggiare Devin ma…

Anticipazioni e trama puntata The family di mercoledì 17 luglio 2024

Hulya sembra volersi scusare con Devin per il comportamento di Aslan e per questo va nello studio della ragazza. In realtà il fine è un altro: la signora cerca di scoraggiare Devin riguardo al matrimonio, ma la giovane avvocatessa sa come tenerle testa. Intanto, Aslan legge l'accordo prematrimoniale e si arrabbia moltissimo con sua madre. Ibrahim capisce quelle che sono le vere intenzioni di Atilla rispetto al documentario e lo affronta….