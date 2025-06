The family, anticipazioni 27 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 27 giugno 2025

La famiglia Soykan si risveglia di fronte a una realtà dolorosa: la nonna Seher si è spenta serenamente nel sonno, lasciando tutti sconvolti. Poco prima della sua scomparsa, aveva espresso il desiderio che al suo funerale non si versassero lacrime. Decisi a rispettare questa sua volontà, i familiari affrontano il lutto con dignità e compostezza. Per questo motivo, la cerimonia dell’henné di Yagmur non viene cancellata, e Bedri continua i preparativi per il suo addio al celibato.

Mentre l'evento dell'henné procede senza intoppi sotto la guida attenta di Asuman, l'addio al celibato di Bedri subisce un'improvvisa svolta: Babur e i suoi uomini fanno irruzione, rapendo Bedri e minacciandolo di morte. Alla fine, lo rilasciano, inviando un forte messaggio di avvertimento ad Aslan e ai suoi uomini…