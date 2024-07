Anticipazioni e trama puntata The family di mercoledì 24 luglio 2024

Devin, senza parole per quanto successo nel corso del suo matrimonio con Aslan, ha un improvviso attacco di panico e implora Turgut di riportarla a casa. Hulya tenta di convincerla a recarsi alla villa, ma invano. Ekrem intanto si risveglia in ospedale, ma dice di non aver riconosciuto chi gli ha sparato. Aslan a quel punto, in cerca di vendetta, vuole trovare Atilla… Seguici su Instagram.