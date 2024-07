Anticipazioni e trama puntata The family di giovedì 25 luglio 2024

In segreto, Devin vede Cihan per capire se suo marito Aslan sia capace di uccidere qualcuno; la risposta non è chiara, ma in compenso la donna viene avvisata del “fascino pericoloso” del potere dei Soykan. Intanto, Aslan riesce a trovare Atilla, che però nega di essere coinvolto nell’attacco a Ekrem. Tutto ciò mentre proprio quest’ultimo scopre la dipendenza di Yagmur… Seguici su Instagram.