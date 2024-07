The Family anticipazioni: Aslan, una donna ci prova con lui!

Occhi puntati su Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) nelle prossime puntate di The Family. A pochi giorni dal suo matrimonio con la psicologa Devin Akin (Serenay Sarıkaya), l’uomo si troverà ad attraversare una grossa crisi coniugale. Tale circostanza permetterà ad una donna di provarci con lui…

The Family, news: ecco perché Aslan e Devin entreranno in crisi

Tutto partirà quando, con estremo dispiacere, Devin scoprirà che è stata la suocera Hülya (Nur Sürer) a comunicare a tutti i giornali che ha scelto di non portare il cognome del novello marito Aslan in seguito al loro matrimonio. Già arrabbiata per questo motivo, la Akin si renderà quindi protagonista di una vera e propria sfuriata nel momento in cui apprenderà che Hülya si è permessa di regalare alcuni suoi vecchi abiti alla madre Neşe (İpek Tenolcay).

Tra le due donne si creerà quindi uno scontro piuttosto acceso, che terminerà quando Aslan rientrerà a casa e, con un modo di fare piuttosto autoritario, intimerà a Devin, nel corso di una cena, di chiedere scusa a Hülya e a tutti i suoi familiari.

Devin non recepirà nel migliore dei modi tali parole, poiché inconsapevole del fatto che Aslan proprio quel giorno ha ritrovato la lettera d’addio scritta dal padre Yusuf cinque anni prima. La sua reazione non sarà dunque delle migliori…

The Family, trame: Devin e Aslan in crisi

Possiamo infatti anticiparvi che Devin farà le valigie e se ne tornerà a casa sua. E così, da quel litigio, la donna non rivedrà più Aslan per due settimane, dato che l’uomo senza neanche telefonarle partirà in Romania per un viaggio di lavoro. Un silenzio che, irrimediabilmente, porterà ad una crisi nel rapporto tra i due, con Hülya che tenterà di approfittare della situazione venutasi a creare e chiederà in continuazione ad Aslan se intenda oppure no mettere fine al suo matrimonio con Devin.

Comunque sia, Aslan tenderà a cambiare argomento ogni volta che la madre affronterà la questione, mentre Devin cercherà di buttarsi nel lavoro per non pensare ad altro. Ad un certo punto, come vi abbiamo già accennato, qualcuno tenterà dunque di inserirsi nella “coppia che scoppia”…

The Family, spoiler: qualcuna ci prova con Aslan

Eh sì: una sera, in un locale che appartiene proprio ad Aslan, una donna noterà che l’uomo è piuttosto triste e chiederà a Eko (Umutcan Ütebay) a cosa è dovuto tale atteggiamento e, soprattutto, che fine ha fatto Devin. Dato che conoscerà bene Aslan, la donna in questione non esiterà dunque a presentarsi a casa sua con un abito succinto e, neanche a dirlo, proverà a sedurlo!

Tra le doti di Aslan ci sarà però quella della fedeltà: la corteggiatrice verrà prontamente respinta, con l'uomo che sottolineerà di essere sposato e innamorato della moglie, nonostante tutto. Insomma, il matrimonio sarà salvo, almeno per ora…