The family, anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2024

Si avvicina il giorno delle nozze tra Devin e Aslan e la donna inizia a capire che Aslan non ha nessuna intenzione di celebrare sobriamente il matrimonio così come avevano concordato. Tutti i preparativi si svolgono al meglio e perfino Cihan riceve una partecipazione, seppur diversa dalle altre. Poco prima della cerimonia, Hulya scopre che Devin dopo il matrimonio non prenderà il cognome della famiglia Soykan e questo la mette profondamente a disagio…

Durante il ricevimento di nozze, Hulya vorrebbe che Cihan rivelasse ad Aslan che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle, perché lui sta andando in terapia da lei di nascosto. Ma Cihan facendo leva sul grande amore che lega Hulya ad Aslan riesce a convincerla a rinunciare. Intanto Ekrem dopo aver confessato a Yagmur di essersi innamorato di lei, viene gravemente ferito da un sicario. L’ira di Aslan sarà incontenibile.

Devin, turbata per quanto accaduto durante il suo matrimonio con Aslan, viene colta da un improvviso attacco di panico e supplica Turgut di riportarla a casa. Hulya prova a convincerla ad andare alla villa, ma senza alcun risultato. Nel frattempo, Ekrem si risveglia in ospedale, ma afferma di non aver riconosciuto chi gli ha sparato. Aslan, ben deciso a vendicarsi, si mette alla ricerca di Atilla.

Devin incontra segretamente Cihan per capire se Aslan sia capace di uccidere, ma non ottiene una risposta chiara; al contrario, viene avvertita del fascino pericoloso del potere dei Soykan. Contemporaneamente, Aslan localizza Atilla, che nega di essere il responsabile dell’attacco a Ekrem, il quale a sua volta scopre la dipendenza di Yagmur.

Aslan convince Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l'aggressione a Ekrem, ma la realtà è ben diversa. Le regole della famiglia Soykan diventano sempre più insopportabili per Devin, ma Hulya continua a fare tutto il possibile per controllarla, addirittura vorrebbe che girasse con un autista e che non guidasse più la sua auto. Aslan ha un confronto ravvicinato con lo zio Ibrahim, mentre i rispettivi uomini sono in azione sul campo.