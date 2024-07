The Family anticipazioni: Devin salva Seher!

Una dolce “nonnina” sarà una delle protagoniste di The Family, la nuova dizi turca in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5. Quando verrà introdotta da Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) nella sua famiglia, la giovane psicologa Devin Akın (Serenay Sarıkaya) dovrà infatti gestire una vera e propria emergenza, dato che si troverà a salvare la vita di Seher (Emel Göksu), la nonna dell’uomo…

The Family, news: Hülya cerca di interferire nella relazione tra Aslan e Devin

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Aslan, a capo di una delle famiglie criminali più famose di Istanbul, scoprirà che la madre Hülya (Nur Sürer) ha chiesto ai suoi uomini di scavare nella vita della neo “fidanzata” Devin per capire se abbia degli scheletri nell’armadio. Per evitare che la donna possa fare del male alla psicologa, per la quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, Aslan deciderà dunque di invitare Devin a cena per presentarla a tutta la famiglia.

Un gesto che Hülya prenderà come un vero e proprio affronto, tant’è che nei giorni successivi farà il possibile per incontrarla, arrivando anche ad invitarla ai suoi eventi benefici, al fine di scoraggiarla dal frequentare Aslan (considerato dalla stampa come un incallito dongiovanni). Nessuna delle manovre pensate dalla matriarca spaventerà però Devin…

The Family, spoiler: Devin salva Seher

Non a caso, Devin continuerà a frequentare Aslan e sarà proprio in sua compagnia quando Hülya gli telefonerà per comunicargli che la badante si è lasciata scappare la nonna Seher. Colpita dal modo in cui Soykan sarà preoccupato per l’anziana parente, Devin deciderà di seguire Aslan ed aiuterà tutte quanti con le ricerche, trovando Seher sull’orlo di un precipizio.

Visto che da tempo starà lottando con la demenza senile, che le impedisce in certi momenti di ricordarsi della morte del figlio Yusur (il marito di Hülya suicidatosi cinque anni prima), Seher scambierà Devin per sua figlia e comincerà a parlare amorevolmente con lei, poco prima di lasciarsi andare giù dal precipizio, a suo dire per fare un “piccolo volo”.

Sfruttando i suoi studi da psicologa, Devin riuscirà dunque a prendere un po’ di tempo ed abbraccerà Seher prima che possa saltare giù. Un vero gesto eroico che renderà Aslan orgoglioso della sua amata, ma una successiva rivelazione metterà per l’ennesima volta sull’attenti la dispotica Hülya…

The Family, trame: Aslan e Devin presto sposi?

Durante la chiacchierata che avverrà in seguito al salvataggio di Seher, Devin renderà Hülya partecipe del fatto che lei ed Aslan stanno pensando di sposarsi. Parole che la psicologa pronuncerà per infastidire la “suocera”, ma che corrisponderanno alla verità, visto che la coppietta avrà realmente parlato di matrimonio (nonostante la storia appena cominciata).

Bisognerà quindi fare attenzione alla reazione di Hülya: scoperto da Aslan che Devin non ha fatto altro che raccontarle la verità, la signora Soykan telefonerà al suo avvocato e gli chiederà di preparare un contratto prematrimoniale completamente svantaggioso per la Akin in caso di divorzio. Un fatto che, nel giro di poco tempo, provocherà anche una feroce discussione tra Aslan e Devin… Seguici su Instagram.