The Family: Serhat picchia Yağmur, ecco perché | Anticipazioni

Noi ve l’avevamo detto: non bisogna fidarsi del losco Serhat Koruzade (Anıl İlter). Nelle prossime puntate di The Family, Yağmur Akın (Yüsra Geyik), la sorella della protagonista Devin (Serenay Sarıkaya), verrà infatti picchiata dall’uomo per un motivo ben preciso…

The Family, news: Yağmur e il passato da escort

Con il trascorrere della narrazione, emergerà infatti che, per un po’ di tempo, Yağmur ha fatto la prostituta. Proprio in quel periodo, la ragazza ha dunque fatto la conoscenza di Serhat, il figlio di un partner d’affari del cognato Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug). La ragazza si preoccuperà quindi tantissimo quando, durante una serata in compagnia di Ceylan (İpek Çiçek), incontrerà proprio Serhat, il quale si rivolgerà a lei chiamandola Hande.

Yağmur scapperà infatti alla vista dell’uomo e cercherà di non farsi ritrovare. Alcuni flashback spiegheranno quindi il motivo di tale atteggiamento: in pratica, durante una serata, Serhat avrà ucciso per sbaglio una prostituta e Yağmur si sarà ritrovata ad assistere al delitto, osservando tutto quanto da una stanza vicina.

Motivo per cui Koruzade vorrà ucciderla e si avvarrà dell’aiuto di Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır) per rintracciarla, soprattutto poiché non saprà che è la sorella di Devin, la moglie di Aslan…

The Family, spoiler: Serhat picchia Yağmur ma…

Consapevole di essere entrata nel mirino di Serhat, disposto a tutto pur di far fuori una testimone scomoda, Yağmur cercherà di passare più tempo possibile con Ekrem (Umutcan Ütebay), ma finirà per abbassare la guardia proprio quando l’uomo convincerà Aslan a darle la possibilità di cantare nel locale della famiglia Soykan.

Su di giri per quella opportunità lavorativa, Yağmur deciderà infatti di prendere un taxi in orario notturno, quasi dimenticandosi per un attimo della minaccia rappresentata da Serhat. Proprio in quegli attimi, lo stesso Serhat riuscirà dunque a raggiungerla e la picchierà in malo modo in mezzo alla strada, facendole perdere i sensi.

Fortunatamente, il criminale non riuscirà ad uccidere Yağmur perché arriverà sul posto Cihan (Nejat İşler), in cerca di Devin per avere una nuova seduta di psicanalisi con lei. E così, proprio partendo da questo, bisognerà fare particolare attenzione a quello che succederà in seguito…

The Family, trame: Aslan vuole trovare chi ha fatto del male a Yağmur

Appena messo al corrente dalla madre Hülya (Nur Sürer) del passato da prostituta di Yağmur, Aslan vorrà fare il possibile per rintracciare chi ha fatto del male alla cognata, anche perché, dopo un breve periodo di crisi, avrà appena fatto pace con la novella moglie Devin. Tuttavia, Aslan ignorerà un importantissimo particolare, ossia che Hülya sa benissimo che a fare del male a Yağmur è stato Serhat.

La matriarca dei Soykan avrà infatti convinto Cihan a non svelare nulla ad Aslan per evitare di aprire una faida tra il fratello e Serhat, ossia il figlio del loro partner più importante in affari. Insomma, Hülya cercherà di evitare che la situazione degeneri e rappresenti un pericolo anche per il benessere della sua famiglia, ma riuscirà davvero a frenare le indagini di Aslan? Seguici su Instagram.