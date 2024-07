Un posto al sole, anticipazioni 25 luglio 2024: Alberto dallo sconforto alla felicità!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 25 luglio 2024

Dopo avergli evitato il rischio di un incidente, Luca cerca di portare conforto ad Alberto Palladini, ma senza alcun risultato. Per fortuna, una buona notizia sembra in grado di riaccendere l'avvocato. Sempre più uniti nel desiderio di proteggere una ragazza dal fidanzato violento, Nunzio e Rossella finiscono per ritrovarsi e appaiono sempre più vicini. Sia Mariella, con Lollo al mare da Bice, che Guido da solo a casa, soffrono per la situazione stagnante che si è venuta a creare tra loro…