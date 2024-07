Un posto al sole, anticipazioni 30 luglio 2024: Clara e Eduardo si sentono al sicuro ma…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 30 luglio 2024

Mariella (Antonella Prisco) e Bice (Lara Sansone) rinsaldano la loro amicizia, a differenza di Rosa (Daniela Ioia) e Marika (Laura Pagliara) che finiscono per litigare. E Guido (Germano Bellavia) farà un passo che potrebbe rappresentare il capolinea del suo matrimonio con Mariella. Clara (Imma Pirone) e Eduardo (Fiorenzo Madonna) pensano di essere al sicuro e quindi si godono gli ultimi giorni prima del parto; intanto Alberto (Maurizio Aiello) vuole fare di tutto pur di vendicarsi di Sabbiese. Filippo (Michelangelo Tommaso) spera che la trattativa tra suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Chiara (Alessandra Masi) non vada in porto; nel frattempo Marina (Nina Soldano) inizia a capire che il marito sta inasprendo la trattativa per compensare la frustrazione accumulata per il piccolo Tommaso (Luigi De Feo)…