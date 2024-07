Un posto al sole: Ferri ha davvero dimenticato Tommaso? Il colpo di scena! | Anticipazioni

Dopo la lunga vicenda legata al piccolo Tommaso, che in realtà è il figlio di Ida (Marta Anna Borucinska), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra essere “andato in fissa” per qualcosa di completamente diverso. Una novità che, come sapete, ha a che fare con Chiara Petrone (Alessandra Masi) e che sta notevolmente impensierendo Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso). Ma, già prima della conclusione dell’attuale stagione di Un posto al sole, potrebbe esserci una sorpresa…

In questi giorni, tutti noi stiamo vedendo Ferri “ringalluzzito” nel voler acquistare a tutti i costi Radio Golfo 99, che proprio Chiara sta cercando di vendere per focalizzarsi su altre attività del suo gruppo affaristico. L’intenzione di acquisto da parte di Ferri sta producendo una notevole ansia in Filippo ma anche in Michele Saviani (Alberto Rossi), entrambi timorosi di perdere la loro indipendenza editoriale.

Ma davvero i pensieri del tycoon sono diretti esclusivamente alla radio? A tal proposito, presto vedremo i primi sospetti di Marina Giordano (Nina Soldano), la quale inizierà a ritenere che la foga con la quale il marito sta portando avanti l’eventuale acquisizione della stazione radiofonica sia legata anche alla delusione per aver perso quello che ormai considerava a tutti gli effetti suo figlio.

E qui arriverà il colpo di scena: scopriremo infatti che l'imprenditore non sta dedicando i suoi sforzi solo alla radio, così com'è parso finora, ma ha anche qualcosa in mente: un'iniziativa in extremis per far sì che Ida perda la sua credibilità, proprio quando il processo per Tommy è vicino. Un'ideuzza che, per quel che si è capito, Roberto non avrà svelato neanche alla moglie…