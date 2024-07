Un posto al sole: Roberto Ferri sempre più vicino a Radio Golfo 99 ma… | Anticipazioni

Con l’arrivo della prossima settimana, aria nuova a Un posto al sole con l’inizio di una trama affaristica il cui eventuale concretizzarsi scatenerà problematiche familiari non da poco. Com’è ormai chiaro dalle anticipazioni già diffuse, per l’occasione rivedremo Chiara Petrone (Alessandra Masi), assente da tempo dalla soap partenopea di Rai 3 e il cui ritorno è collegato a un motivo preciso…

Infatti Chiara, che ormai ha una sua vita lontano da Napoli, penserà di vendere Radio Golfo 99 e la cosa interesserà a sorpresa a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che, dopo le ben note e dolorose vicende legate al piccolo Tommaso, ha voglia di impegnarsi in nuove imprese professionali.

Come già sappiamo, la possibilità che il padre acquisti la stazione radiofonica verrà presa malissimo da Filippo (Michelangelo Tommaso), il quale istintivamente penserà che possa trattarsi addirittura di una vendetta contro di lui. Con tutta probabilità i motivi dell’interesse di Ferri vanno cercati in altro, ma sta di fatto che un’eventuale Radio Golfo di proprietà di Roberto creerebbe non pochi problemi al Sartori.

Comunque sia, le cose non si fermeranno e a un certo punto Roberto apparirà davvero intenzionato a vincere la sua nuova sfida, tanto che riterrà di rivolgere una vera e propria proposta di acquisto a Chiara, con Filippo e Michele (Alberto Rossi) intenti dal canto loro a valutare le prospettive e i rischi di un cambiamento così inatteso.

Occhio però: mentre tutto questo farà il suo corso (e vedremo come andrà a finire…), vi anticipiamo che in realtà la storyline del piccolo Joseph / Tommaso non è del tutto terminata ed è dunque destinata a breve a rientrare nelle vite di tutti i personaggi interessati al bambino…